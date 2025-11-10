Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más originales y populares en Colombia. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el fascinante mundo de la astrología, una fórmula que ha conquistado a miles de jugadores en todo el país.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El atractivo del Super Astro Sol radica en su formato único: cada jugada se asocia con uno de los doce signos del zodiaco, haciendo que cada apuesta sea una experiencia distinta. En este juego, la intuición y la fortuna se entrelazan, ofreciendo una forma diferente de tentar a la suerte.
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y no se realizan juegos los domingos ni festivos, por lo que los participantes deben planificar sus apuestas con anticipación.
Participar es muy sencillo. Los jugadores deben:
El Super Astro Sol está diseñado para todo tipo de presupuestos:
Los tiquetes se adquieren únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando transparencia y seguridad en cada transacción.
El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales (en UVT):