Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más originales y populares en Colombia. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el fascinante mundo de la astrología, una fórmula que ha conquistado a miles de jugadores en todo el país.

Resultado del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El atractivo del Super Astro Sol radica en su formato único: cada jugada se asocia con uno de los doce signos del zodiaco, haciendo que cada apuesta sea una experiencia distinta. En este juego, la intuición y la fortuna se entrelazan, ofreciendo una forma diferente de tentar a la suerte.

Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y no se realizan juegos los domingos ni festivos, por lo que los participantes deben planificar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es muy sencillo. Los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También pueden optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes se adquieren únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando transparencia y seguridad en cada transacción.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales (en UVT):

