Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con el fascinante mundo de la astrología.
Esta mezcla única ha cautivado a miles de jugadores que cada día prueban su suerte confiando tanto en los números como en los signos del zodiaco. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 0038 - Piscis ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El éxito del Super Astro Sol radica en su formato singular, que combina la emoción del azar con la energía de los doce signos zodiacales. Cada jugada se convierte en una experiencia distinta, en la que la intuición, la fe y el azar se entrelazan.
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con cobertura nacional. Los domingos y festivos no se realizan sorteos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.
Participar es muy sencillo y está al alcance de todos:
El Super Astro Sol es un juego accesible que se adapta a distintos presupuestos:
Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza total transparencia y seguridad.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:
Según el valor del premio, se aplican los siguientes requisitos (en UVT):
Con su mezcla de azar, astrología y confianza, el Super Astro Sol sigue iluminando los sueños de miles de colombianos, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para creer en la suerte… y en las estrellas.