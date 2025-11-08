Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con el fascinante mundo de la astrología.

Esta mezcla única ha cautivado a miles de jugadores que cada día prueban su suerte confiando tanto en los números como en los signos del zodiaco. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 0038 - Piscis ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0038

Dos últimas cifras: 38

Tres últimas cifras: 038

Signo zodiacal: Piscis

Un juego que une suerte y astrología

El éxito del Super Astro Sol radica en su formato singular, que combina la emoción del azar con la energía de los doce signos zodiacales. Cada jugada se convierte en una experiencia distinta, en la que la intuición, la fe y el azar se entrelazan.



Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con cobertura nacional. Los domingos y festivos no se realizan sorteos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Participar es muy sencillo y está al alcance de todos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También se puede optar por “Todos los signos”, para jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza total transparencia y seguridad.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se aplican los siguientes requisitos (en UVT):



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de azar, astrología y confianza, el Super Astro Sol sigue iluminando los sueños de miles de colombianos, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para creer en la suerte… y en las estrellas.