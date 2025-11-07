Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más atractivos y originales de Colombia.

Su propuesta mezcla el tradicional chance con el fascinante universo de la astrología, una fórmula que ha conquistado a miles de jugadores en todo el país. Aqui puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Un juego que combina suerte y astrología

El éxito del Super Astro Sol radica en su formato único, que une la emoción del azar con los doce signos zodiacales. Esta combinación convierte cada apuesta en una experiencia diferente, donde la intuición y la suerte se entrelazan.

Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m. para todo el país. Los domingos y festivos no se realizan sorteos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con antelación.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y accesible para cualquier persona:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible, pensado para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada operación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso ágil y confiable.



Los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se aplican los siguientes requisitos adicionales (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su mezcla de azar, astrología y transparencia, el Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos favoritos en Colombia, llevando ilusión y emoción a quienes confían en la suerte… y en las estrellas.