Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más atractivos y originales de Colombia.
Su propuesta mezcla el tradicional chance con el fascinante universo de la astrología, una fórmula que ha conquistado a miles de jugadores en todo el país. Aqui puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 7 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El éxito del Super Astro Sol radica en su formato único, que une la emoción del azar con los doce signos zodiacales. Esta combinación convierte cada apuesta en una experiencia diferente, donde la intuición y la suerte se entrelazan.
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m. para todo el país. Los domingos y festivos no se realizan sorteos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con antelación.
Participar es sencillo y accesible para cualquier persona:
El Super Astro Sol es un juego accesible, pensado para diferentes presupuestos:
Los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada operación.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso ágil y confiable.
Los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:
Según el valor del premio, se aplican los siguientes requisitos adicionales (en UVT):
Gracias a su mezcla de azar, astrología y transparencia, el Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos favoritos en Colombia, llevando ilusión y emoción a quienes confían en la suerte… y en las estrellas.