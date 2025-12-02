Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su propuesta combina el tradicional chance con el universo del zodiaco, creando una experiencia en la que convergen la astrología, la intuición y la emoción del azar. Esta fórmula lo ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Cada tarde, miles de apostadores participan en este sorteo que combina números y astrología. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que incrementó la participación y el seguimiento diario del juego.
El Super Astro Sol es accesible para todo tipo de jugadores, gracias a su rango flexible de apuestas:
Los tiquetes solo pueden comprarse en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.
Reclamar un premio es sencillo. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales: