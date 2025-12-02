Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su propuesta combina el tradicional chance con el universo del zodiaco, creando una experiencia en la que convergen la astrología, la intuición y la emoción del azar. Esta fórmula lo ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Cada tarde, miles de apostadores participan en este sorteo que combina números y astrología. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con las doce combinaciones zodiacales. Definir el valor de la apuesta, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que incrementó la participación y el seguimiento diario del juego.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es accesible para todo tipo de jugadores, gracias a su rango flexible de apuestas:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes solo pueden comprarse en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.

Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Reclamar un premio es sencillo. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original, en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:

