En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados Baloto y Revancha, sorteo lunes 3 de noviembre de 2025

Resultados Baloto y Revancha, sorteo lunes 3 de noviembre de 2025

Conozca los resultados del Baloto y Revancha en su sorteo 2574 de este lunes 3 de noviembre de 2025.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

El lunes, 3 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2574 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de 28.200 millones de pesos y Revancha de $6.600 millones.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: (en minutos) y la superbalota (en minutos).

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: (en minutos) y la superbalota (en minutos).

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores.

El sorteo 2575 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 5 de noviembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Chances y Loterías

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad