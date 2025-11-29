Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 29 de noviembre: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca realizó esta noche de sábado su sorteo número 2587, ofreciendo a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. En esta ocasión, el premio mayor alcanzó los 8.000 millones de pesos, una cifra que continúa posicionando a esta lotería como una de las más atractivas del país.

El plan de premios está estructurado para brindar más oportunidades de ganar. Además del premio mayor, los participantes pueden acceder a un seco de $300 millones, otro de $200 millones, y dos secos de $100 millones cada uno.

Número ganador de la Lotería del Cauca hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Número ganador de la Lotería del Cauca hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

Quienes tengan dudas sobre el proceso de cobro, tiempos, impuestos o sobre la ganancia ocasional de premios en especie, pueden comunicarse a la línea oficial 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación se detallan todos los secos que cayeron en este sorteo, para que los apostadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores:

(En minutos)

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2587. Es importante comparar cada fracción del billete con esta imagen para verificar su autenticidad y confirmar si es uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes ganen el Premio Mayor deben acercarse directamente a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de forma segura.

Los ganadores de aproximaciones pueden reclamar su premio con el lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

Si el premio supera los $2.036.000, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para cumplir con la retención en la fuente correspondiente.

En el caso de los premios secos, se debe acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, puede entregar el premio inmediatamente o remitir los datos del ganador a la Lotería del Cauca para verificar el billete antes del pago.

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. por el Canal UNO. El próximo sorteo se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025. Adquirir el billete a tiempo podría ser el primer paso para cambiar su vida.