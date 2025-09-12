Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 12 de septiembre de 2025

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo habitual, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Este sorteo, administrado por la Gobernación de Risaralda, no solo entrega millonarios premios a los participantes, sino que también cumple una misión social: recaudar fondos destinados a financiar programas de salud en el departamento.

Quienes adquirieron su billete tienen ahora la oportunidad de revisar con detalle, pues además del esperado premio mayor, se repartieron atractivos premios secos que podrían transformar la vida de los jugadores.

Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.333.333.333!



Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, en esta edición se entregaron numerosos premios secos. A continuación, consulta la lista oficial y confirma si tu número está entre los afortunados ganadores.



¿Cuándo se juega la Lotería de Risaralda?

El sorteo se celebra todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo a través del canal regional TELECAFÉ.

Con más de cinco décadas de historia, este juego nació en 1967 bajo el nombre de Lotería de Beneficencia de Risaralda. Desde entonces, ha tenido como propósito apoyar proyectos de salud pública, bienestar social y desarrollo comunitario.



¿Dónde reclamar los premios?

Si tu billete resulta ganador, puedes reclamarlo directamente en la sede oficial de la lotería, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira.