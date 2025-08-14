Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 14 de agosto de 2025

La emoción volvió a apoderarse de los apostadores con el sorteo número 2976 de la Lotería del Quindío, realizado el jueves 14 de agosto de 2025. Este tradicional juego de azar no solo entrega premios millonarios, sino que también cumple una importante función social: los recursos que recauda están destinados a fortalecer el sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor: $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 12 de agosto de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!

Requisitos para reclamar los premios

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar documentos que varían según el monto:

Premios menores a $5.000.000 : se requiere la fotocopia de la cédula y el billete original.

: se requiere la fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de los anteriores, se debe presentar el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

Premios secos del sorteo 2976

Además del premio mayor, se entregaron varios premios secos, que también dejaron nuevos ganadores:

¿Cuándo se juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por el canal Telecafé. Los ganadores tienen hasta un año para reclamar su premio, según la Ley 1393 de 2010.

¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes de la Lotería del Quindío se pueden adquirir en:

Puntos de venta autorizados

Agencias físicas o virtuales

El club de abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

El billete oficial está compuesto por 140 series, numeradas del 000 al 139, y el plan de premios actualizado está disponible en su sitio web: loteriaquindio.com.co