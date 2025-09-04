Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 4 de septiembre de 2025

La emoción volvió a apoderarse de los apostadores con el sorteo número 2979 de la Lotería del Quindío, realizado el jueves 4 de septiembre de 2025. Este tradicional juego de azar no solo entrega millonarios premios a sus ganadores, sino que también cumple una misión social clave: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor – $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos del sorteo 2979

Además del premio principal, el sorteo entregó atractivos premios secos que beneficiaron a múltiples jugadores:



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos según el valor del premio:



Premios menores a $5.000.000: fotocopia de la cédula y el billete original.

fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de lo anterior, es obligatorio presentar el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo y dónde se juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales se encuentran disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

El club de abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para más información y el plan de premios actualizado, los interesados pueden consultar la página oficial: loteriaquindio.com.co