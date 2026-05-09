Resultados loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos hoy 9 de mayo

La jornada de sorteos de este sábado 9 de mayo de 2026 dejó grandes premios y miles de ganadores en diferentes regiones del país. Juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto y el Sorteo Extraordinario de Colombia repartieron más de 50.000 millones de pesos en premios, despertando la expectativa de miles de apostadores que ya revisan sus tiquetes para confirmar si la suerte estuvo de su lado.



Resultados de la Lotería de Boyacá, sorteo 4623

La Lotería de Boyacá volvió a ofrecer el premio mayor más alto entre las loterías territoriales de Colombia, con una bolsa de 15.000 millones de pesos.

El resultado del sorteo 4621 fue: en minutos

Quienes hayan obtenido premios superiores a 10 millones de pesos deben hacer el cobro de manera presencial en la sede oficial de la lotería en Tunja, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35.



Número ganador de la Lotería del Cauca, sorteo 2610

Desde Popayán, la Lotería del Cauca realizó su sorteo 2610 con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

El número ganador fue: en minutos



Los premios por aproximaciones pueden reclamarse a través del lotero de confianza, mientras que los premios secos y el mayor requieren la presentación del RUT y la cédula de ciudadanía.



Resultado del Extra de Colombia hoy: número ganador del sorteo 0017

El principal atractivo de la noche fue el Sorteo Extraordinario de Colombia No. 0017, uno de los eventos más esperados por quienes participan en juegos de azar en el país debido al alto valor de su premio mayor.

En esta edición, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, y el número favorecido fue: en minutos

Los participantes que tengan este número en su billete deberán realizar el proceso de validación correspondiente para reclamar el millonario premio.



Baloto y Revancha: resultados del 9 de mayo de 2026

El Baloto, uno de los juegos más populares del país, sorteó un acumulado de 38.600 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció 2.200 millones de pesos adicionales.



Baloto: en minutos

Revancha: en minutos

Más de 50.000 millones de pesos en premios

La jornada del sábado 9 de mayo de 2026 confirmó una vez más el interés de los colombianos por las loterías y sorteos multimillonarios. Con premios que superaron los 50.000 millones de pesos, miles de personas en todo el país tienen la posibilidad de convertirse en los nuevos millonarios de Colombia.

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Para saber si un billete resultó ganador, se recomienda revisar cuidadosamente los números y seguir los procedimientos oficiales de cada sorteo para reclamar los premios.