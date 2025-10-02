Sinuano Día número ganador de hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Cada tarde reúne a miles de jugadores que esperan con ilusión el resultado del sorteo, una costumbre que mezcla emoción, expectativa y el sueño de alcanzar atractivos premios en efectivo. Vea en vivo el sorteo aquí:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 2 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y comprobar al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito de este chance es la variedad de formas para apostar, que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que entrega premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible, ya que permite apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Gracias a este rango, es atractivo tanto para quienes juegan ocasionalmente como para apostadores frecuentes que buscan invertir un poco más.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para recibir su dinero:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Mostrar el documento de identidad original y entregar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

Con su tradición, horarios fijos y múltiples modalidades, el Sinuano Día se mantiene como una de las apuestas más queridas en la Costa Caribe, llevando emoción diaria a miles de jugadores