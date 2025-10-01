Sinuano Día número ganador de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana. Cada tarde, miles de apostadores esperan con ilusión el resultado del sorteo, una tradición que mezcla expectativa, emoción y el sueño de alcanzar grandes premios.

Su presencia es particularmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde este chance hace parte de la rutina diaria de quienes siguen fielmente cada jugada.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 1 de octubre

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 1 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo de El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo. De esta manera, los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real y comprobar si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos de este chance es la variedad de modalidades para apostar, lo que permite ajustarse a diferentes estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que entrega premios adicionales.

Valor de las apuestas

La accesibilidad es otro de los puntos fuertes del Sinuano Día. Las apuestas comienzan desde $500 pesos y llegan hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para reclamar su premio:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT – Unidad de Valor Tributario), se exigen documentos adicionales:

