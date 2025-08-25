Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la posibilidad de apostar desde tan solo $500 hasta $25.000, brindando la oportunidad de obtener atractivas ganancias.

Para ganar, los números elegidos por el jugador deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Resultado Sinuano Día hoy, lunes 25 de agosto

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el 2025, se incorporó la opción de la “quinta balota” o número adicional, una alternativa que permite incrementar las probabilidades de premio si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y sus resultados se pueden consultar a partir de las 2:30 p.m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Para reclamar un premio de Sinuano Día, los requisitos varían de acuerdo con el valor obtenido, aunque hay documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (basados en UVT):

