Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este juego ofrece la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que los números elegidos coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Resultado Sinuano Día hoy, martes 26 de agosto

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes, 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una novedad que incrementa las oportunidades de obtener mayores ganancias al acertar simultáneamente con otras cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los jugadores pueden consultar los resultados en línea y seguir el sorteo en vivo a través de las plataformas autorizadas.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite ajustar la estrategia según el presupuesto y las posibilidades de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades hacen del chance un juego versátil y emocionante, con premios que varían según la dificultad del acierto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar los premios del Sinuano Día depende del valor ganado, aunque siempre se requieren algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

