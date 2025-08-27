Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 27 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su dinámica sencilla y la posibilidad de ganar con apuestas desde $500 hasta $25.000 lo convierten en una opción atractiva para quienes confían en su suerte.

Para llevarse un premio, los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Resultado Sinuano Día hoy, miércoles 27 de agosto

El número ganador del chance Sinuano Día de este mièrcoles, 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde 2025 los jugadores cuentan con una novedad: la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias al acertar junto con otras cifras.

A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales se publican después de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de juego, lo que permite que cada apostador elija cómo probar su suerte. Estas son las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: Ganar al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Ganar al acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad tiene premios diferentes, de acuerdo con el riesgo y la probabilidad de acierto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, pero depende del monto obtenido. Estos son los requisitos principales:

Documentos básicos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

