Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este popular chance permite apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves, 28 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar significativamente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan al número de cifras acertadas y al orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra del sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El procedimiento para reclamar el premio depende del valor ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.

Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):