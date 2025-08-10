Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se realiza diariamente a las 2:30 p.m., y los resultados oficiales pueden consultarse poco tiempo después.

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o “número adicional”, que aumenta las posibilidades de ganar premios mayores si se acierta junto con las demás cifras.

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 10 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¿Cómo se juega Sinuano Día?

Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000, eligiendo entre varias modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras pueden estar en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden estar en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso para reclamar premios varía según el monto, pero siempre se deben presentar estos documentos básicos:



Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmiendas.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (medido en UVT), se pueden requerir documentos adicionales:

