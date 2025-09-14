Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores esperan cada tarde para poner a prueba su suerte.

La tradición, los premios llamativos y la facilidad para participar han convertido a este juego en una de las opciones favoritas, incluso fuera de la región. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 14 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., un horario que permite a los apostadores seguir la transmisión en directo y conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito de este chance es la variedad de opciones para participar, que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad disponible desde 2025 que ofrece la posibilidad de premios adicionales.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales encuentren una forma cómoda de participar.



Cómo reclamar un premio

Para recibir un premio, es necesario presentar algunos documentos básicos, y según el valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican requisitos adicionales:

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto:

