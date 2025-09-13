En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 13 de septiembre de 2025.

Sinuano Día.
Sinuano Día.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:36 p. m.

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores esperan cada jornada para poner a prueba su suerte. Su combinación de tradición, facilidad de acceso y atractivos premios lo ha posicionado como una de las opciones favoritas, incluso fuera de la región.

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a partir de las 2:30 p. m.. En ese horario, los apostadores siguen atentos los resultados con la esperanza de convertirse en ganadores.

Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito de este chance es la diversidad de formas para participar, que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias:

  • 4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • 1 cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra.

Desde 2025, también está disponible la modalidad de la quinta balota, que amplía las posibilidades de obtener premios más altos.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es accesible para todos los jugadores, con montos que se ajustan a diferentes bolsillos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los apostadores deben presentar algunos documentos, que varían según el monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Documentos básicos

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

  • Menores a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta).
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria y puede tardar alrededor de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano día

Resultados del chanche

Publicidad

Publicidad

Publicidad