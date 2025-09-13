Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores esperan cada jornada para poner a prueba su suerte. Su combinación de tradición, facilidad de acceso y atractivos premios lo ha posicionado como una de las opciones favoritas, incluso fuera de la región.

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a partir de las 2:30 p. m.. En ese horario, los apostadores siguen atentos los resultados con la esperanza de convertirse en ganadores.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito de este chance es la diversidad de formas para participar, que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias:



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra.

Desde 2025, también está disponible la modalidad de la quinta balota, que amplía las posibilidades de obtener premios más altos.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es accesible para todos los jugadores, con montos que se ajustan a diferentes bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los apostadores deben presentar algunos documentos, que varían según el monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio