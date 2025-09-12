Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana. Con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego mantiene viva la emoción de miles de apostadores que confían en su suerte cada jornada. Su combinación de tradición, accesibilidad y atractivos premios lo convierte en una de las opciones preferidas en la región y en otras partes del país.

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p. m., hora en la que los jugadores esperan con expectativa los resultados para conocer si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Una de las razones de su popularidad es la variedad de formas para participar, adaptadas a diferentes estrategias y presupuestos:



4 cifras directo o superpleno: a certar las cuatro cifras en el orden exacto.

certar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra.

Además, desde 2025 se incorporó la modalidad de la quinta balota, que ofrece mayores oportunidades de acceder a premios más altos.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por ser accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio es necesario presentar ciertos documentos, que varían según el monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio