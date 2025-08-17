Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su popularidad ha crecido gracias a la posibilidad de participar desde apuestas muy accesibles y a la emoción que genera la opción de llevarse importantes premios. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo, 17 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados se publican oficialmente después de las 2:30 p. m., tanto en línea como en puntos de venta autorizados.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece diferentes formas de jugar, lo que permite ampliar las posibilidades de acierto según el número de cifras y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras directo (pata): coincidencia exacta con las dos últimas cifras.

coincidencia exacta con las dos últimas cifras. Una cifra directo (uña): acierto con la última cifra.

Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que abre la posibilidad de ganar premios más altos si se acierta junto con los resultados principales.



Valor de la apuesta

El Sinuano Día permite participar con montos flexibles, lo que lo convierte en una opción popular entre diferentes tipos de apostadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro varía de acuerdo con el monto ganado, pero siempre será necesario presentar la documentación correspondiente.

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria (vigente máximo 30 días y a nombre del ganador).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo estimado de ocho días hábiles.