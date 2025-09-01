Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe de Colombia, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo, que despierta la expectativa diaria de miles de jugadores, permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000.

La dinámica es sencilla: para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con una nueva opción: incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una jugada que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias al acertar junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días después de las 2:30 p.m., momento en el que los apostadores pueden consultar los resultados oficiales y descubrir si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que se logre. Estas son las principales:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Consiste en acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Implica acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Basta con acertar la última cifra.

Estas modalidades hacen del chance un juego dinámico y atractivo, que se adapta a diferentes gustos y estrategias de los apostadores.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de reclamación de premios depende del monto obtenido, aunque siempre es necesario presentar ciertos documentos básicos. A continuación, se detalla lo que se requiere en cada caso:

Documentos fundamentales (para cualquier premio):



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basados en UVT):

