Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores.
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 20 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|19 de febrero 2026
|3680 - 1
|Sinuano Día
|18 de febrero 2026
|7265 - 5
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los participantes.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los jugadores pueden verificar si su número resultó favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido clave para mantener la confianza en este tradicional chance.
Este sorteo ofrece distintas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias:
Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.
El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad económica. Los montos permitidos para apostar van desde:
Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar de forma sencilla y segura.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano, con miles de jugadores atentos cada jornada a los resultados oficiales.