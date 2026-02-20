Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores.



Número ganador del Sinuano Día hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 19 de febrero 2026 3680 - 1 Sinuano Día 18 de febrero 2026 7265 - 5 Sinuano Día 17 de febrero 2026 8269 - 9 Sinuano Día 16 de febrero 2026 7897 - 6 Sinuano Día 15 de febrero 2026 4162 - 0 Sinuano Día 14 de febrero 2026 6608 - 3 Sinuano Día 13 de febrero 2026 2611 - 0 Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0

Hora del sorteo y publicación de resultados

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a los participantes.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los jugadores pueden verificar si su número resultó favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha sido clave para mantener la confianza en este tradicional chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece distintas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.



Valor de las apuestas del Sinuano Día

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad económica. Los montos permitidos para apostar van desde:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar de forma sencilla y segura.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano, con miles de jugadores atentos cada jornada a los resultados oficiales.