Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, viernes 30 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de jugadores.



Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 30 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 29 enero 2026 8047 - 6 Sinuano Día 27 enero 2026 2035-5 Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se conoce después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la publicación de los números y la transparencia del proceso han fortalecido la confianza y fidelidad de los apostadores.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias opciones de juego, adaptadas a diferentes presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad convierte al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos y refuerza su carácter popular en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:

