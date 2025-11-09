Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos y queridos de la Costa Caribe colombiana.

Su trayectoria, transparencia y cercanía con los jugadores lo han posicionado como una tradición diaria llena de emoción, esperanza y optimismo para miles de personas en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 9 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Este horario constante, junto con su compromiso con la transparencia, ha consolidado una comunidad fiel de apostadores que cada tarde esperan con entusiasmo el número de la suerte.

A lo largo del tiempo, el Sinuano Día ha demostrado ser uno de los sorteos más confiables del país, atrayendo no solo a los jugadores del Caribe, sino también a miles de apostadores de otras regiones que buscan una oportunidad diaria de ganar.



Modalidades de juego

Uno de los factores que explica el éxito del Sinuano Día es la diversidad de sus modalidades, pensadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Estas son las principales:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que desde 2025 ofrece premios adicionales.

Gracias a esta variedad, el juego mantiene su atractivo y emoción, ofreciendo múltiples formas de ganar.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día también se distingue por su accesibilidad económica, con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta flexibilidad ha permitido que personas de diferentes regiones y condiciones disfruten de la emoción del chance.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su equilibrio entre tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día continúa siendo un referente entre los juegos de azar en Colombia, llevando cada tarde una nueva oportunidad para soñar, celebrar y cambiar la suerte.