Sinuano Día resultado último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 6 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una cita infaltable para los apostadores del Caribe y de otras regiones de Colombia.

Gracias a su credibilidad y trayectoria, el Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más confiables y seguidos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad de ganar.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Día es la variedad de sus modalidades, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de apuesta. Cada formato ofrece una manera diferente de tentar la suerte:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día mantiene viva la emoción del juego y brinda múltiples oportunidades para celebrar en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se destaca por su accesibilidad económica, permitiendo realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta flexibilidad lo convierte en una opción ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes apenas comienzan a participar en los chances.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y confianza, el Sinuano Día continúa siendo un referente en los juegos de azar en Colombia, llevando ilusión y esperanza a miles de hogares cada tarde.