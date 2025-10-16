Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados de la Costa Caribe colombiana.

Su historia, transparencia y la emoción que genera entre miles de jugadores lo han convertido en una cita diaria para quienes buscan un golpe de suerte que pueda cambiar su jornada. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 16 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario constante ha consolidado al juego como una tradición diaria, no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos donde su popularidad continúa en aumento.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día se debe en gran parte a la variedad de modalidades disponibles, pensadas para diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que ofrece premios adicionales.

Cada modalidad representa una oportunidad distinta de ganar, manteniendo la emoción viva y atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible y flexible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta característica ha sido clave para su popularidad y permanencia a lo largo del tiempo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos de la región Caribe, ofreciendo ilusión y entretenimiento a miles de hogares colombianos cada tarde.