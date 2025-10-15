Sinuano Día, resultado último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos y queridos en la Costa Caribe colombiana. Su trayectoria, transparencia y la emoción que despierta entre miles de apostadores lo han consolidado como una tradición diaria para quienes buscan un golpe de suerte que transforme su jornada.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles, 15 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo ha permitido que el juego se mantenga como una cita infaltable para los seguidores del chance, no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país, donde cada vez gana más popularidad.



Modalidades de juego

Parte del atractivo del Sinuano Día radica en su diversidad de modalidades, pensadas para distintos estilos de apuesta y presupuestos. Estas son las principales formas de participar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que ofrece premios adicionales.

Cada modalidad brinda una nueva oportunidad de ganar, manteniendo la emoción viva en cada sorteo y atrayendo tanto a jugadores tradicionales como a nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por ser un juego accesible y flexible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta facilidad ha contribuido a su permanencia y éxito a lo largo del tiempo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso simple, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican algunos requisitos adicionales:

