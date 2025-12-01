Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y apreciados de la Costa Caribe colombiana. Con la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha consolidado como un símbolo de entretenimiento diario y un referente para apostadores en todo el país.
Cada tarde, la expectativa crece en torno al número ganador y la posibilidad de cambiar el día con un premio.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 1 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Su historia, transparencia y horario fijo lo han convertido en un acompañante habitual de las tardes en la región Caribe y otras zonas del país.
El Sinuano Día ofrece diversas formas de participar, adaptadas a diferentes estilos de juego:
Esta variedad mantiene el sorteo dinámico, accesible y lleno de oportunidades para los jugadores.
Participar es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin dificultad.
Los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), pueden requerirse documentos adicionales:
El Sinuano Día sigue siendo una tradición arraigada del Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que genera y la confianza de los jugadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde, miles de personas renuevan la ilusión de que la suerte les sonría.