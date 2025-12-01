Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y apreciados de la Costa Caribe colombiana. Con la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha consolidado como un símbolo de entretenimiento diario y un referente para apostadores en todo el país.

Cada tarde, la expectativa crece en torno al número ganador y la posibilidad de cambiar el día con un premio.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 1 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Su historia, transparencia y horario fijo lo han convertido en un acompañante habitual de las tardes en la región Caribe y otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas formas de participar, adaptadas a diferentes estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: permite coincidir las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial vigente desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad mantiene el sorteo dinámico, accesible y lleno de oportunidades para los jugadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin dificultad.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y una fotocopia legible

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

El Sinuano Día sigue siendo una tradición arraigada del Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que genera y la confianza de los jugadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde, miles de personas renuevan la ilusión de que la suerte les sonría.