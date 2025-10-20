Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su historia, transparencia y la emoción que genera en cada sorteo lo han convertido en una cita diaria para miles de jugadores que buscan ese golpe de suerte capaz de cambiarles el día.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 20 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 20 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo ha convertido al juego en una costumbre inquebrantable para muchos apostadores, no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país donde el juego continúa ganando popularidad y seguidores.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día radica en la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta y presupuestos. Entre las opciones más destacadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025, que ofrece premios adicionales.

Cada modalidad representa una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la emoción y la expectativa en cada sorteo, tanto para los jugadores habituales como para los nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible y flexible, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta facilidad permite que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas, lo que ha sido clave en su éxito y permanencia a lo largo del tiempo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta forma, el Sinuano Día garantiza transparencia y confianza en cada entrega de premios, consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país.