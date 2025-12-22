Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El Sinuano Día sigue afianzándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

A lo largo de los años, su constancia, la confianza que ha generado entre los jugadores y la expectativa que despierta cada tarde han logrado que miles de personas en distintas regiones del país estén atentas a cada resultado, consolidándolo como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 22 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su puntualidad y la transparencia del proceso lo han convertido en una cita fija de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance mantiene una fuerte tradición.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a diferentes tipos de jugadores, desde quienes apenas comienzan hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta diversidad de alternativas hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene el carácter popular del sorteo en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.