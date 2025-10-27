Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y populares de la Costa Caribe colombiana, destacándose por su mezcla de tradición, emoción y confianza.

Con años de trayectoria, este sorteo se ha convertido en una rutina diaria para miles de apostadores que siguen los resultados con ilusión y esperanza.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 27 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha convertido el sorteo en una tradición en la región Caribe, donde los jugadores se conectan diariamente con la expectativa de acertar el número ganador.

Su transparencia y regularidad han fortalecido la confianza del público, consolidando su reputación como uno de los juegos más confiables y emocionantes de Colombia.



Modalidades de juego

Uno de los atractivos principales del Sinuano Día es la diversidad de modalidades, que permite a los participantes elegir la opción que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Entre ellas se destacan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 con premios adicionales.

Esta variedad mantiene la emoción en cada sorteo y ofrece múltiples oportunidades de ganar, haciendo que cada apuesta sea una experiencia entretenida.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad económica, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta flexibilidad permite participar sin necesidad de grandes inversiones, atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a quienes quieren probar suerte de manera ocasional.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es fácil, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:

