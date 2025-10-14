Sinuano Día, resultado último sorteo hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se mantiene gracias a su transparencia, trayectoria y la emoción que despierta en miles de jugadores que, cada tarde, confían en la suerte para transformar su día.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes, 14 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite seguir los resultados en tiempo real. Gracias a su horario fijo, este chance se ha convertido en una tradición diaria no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país, donde su fama sigue creciendo entre los aficionados a los juegos de azar.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito del Sinuano Día es la variedad de modalidades que ofrece, adaptándose a distintos estilos de apuesta y presupuestos. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025, que ofrece premios adicionales.

Estas opciones hacen que cada sorteo sea una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la emoción y la expectativa entre los apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe y disfrute de la emoción del chance sin realizar grandes inversiones. Esta flexibilidad ha sido fundamental para su éxito y permanencia a lo largo de los años.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican algunos requisitos adicionales:

