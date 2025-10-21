Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana. Su larga trayectoria, transparencia y la emoción que despierta en cada jornada lo han posicionado como una cita infaltable para miles de jugadores que buscan cambiar su suerte y disfrutar de un momento de expectativa diaria.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 21 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo ha hecho que el juego se convierta en una costumbre arraigada para muchos apostadores, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde continúa sumando seguidores y consolidando su popularidad.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día se debe en gran parte a la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las más destacadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que ofrece premios adicionales.

Cada modalidad representa una nueva oportunidad de ganar, manteniendo la emoción viva en cada sorteo y atrayendo tanto a jugadores experimentados como a quienes se inician en el mundo de las apuestas.



Valor de las apuestas

Una de las razones por las que el Sinuano Día ha mantenido su vigencia es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad lo convierte en un juego para todos, impulsando su éxito y su permanencia en el gusto popular.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso ágil, sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:

