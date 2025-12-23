Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, respaldado por una trayectoria que ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene la expectativa en cada jornada.
Su constancia y la emoción que despierta cada tarde hacen que miles de personas en diferentes regiones del país sigan de cerca sus resultados, convirtiéndolo en una referencia diaria para los aficionados al chance.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 23 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su horario y la transparencia del procedimiento lo han posicionado como un clásico de las tardes, tanto en la región Caribe como en otras zonas de Colombia.
Este sorteo ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde principiantes hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones son:
Esta variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los seguidores del chance.
Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular del sorteo.
El cobro de premios se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.