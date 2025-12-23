Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, respaldado por una trayectoria que ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene la expectativa en cada jornada.

Su constancia y la emoción que despierta cada tarde hacen que miles de personas en diferentes regiones del país sigan de cerca sus resultados, convirtiéndolo en una referencia diaria para los aficionados al chance.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 23 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su horario y la transparencia del procedimiento lo han posicionado como un clásico de las tardes, tanto en la región Caribe como en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde principiantes hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los seguidores del chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El cobro de premios se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.