Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la Costa Caribe. Con una trayectoria respaldada por años de participación masiva, este sorteo se ha convertido en un referente nacional que, cada tarde, reúne a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad de ganar.
Para muchos apostadores, el Sinuano Día es casi un ritual que combina emoción, expectativa y la ilusión de acertar el premio mayor.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 25 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo lo ha posicionado como un acompañante habitual de las tardes en distintas regiones. Además, la transparencia del sorteo y su reconocimiento nacional han impulsado su popularidad más allá del Caribe.
El Sinuano Día ofrece múltiples modalidades que se ajustan a diferentes estilos de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. Estas son las principales:
La variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, accesible y emocionante para todo tipo de apostadores.
Participar en el Sinuano Día es económico y puede ajustarse a diferentes presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita que cualquier persona pueda unirse al sorteo sin complicaciones.
Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquier punto autorizado presentando:
Dependiendo del monto del premio —calculado en UVT— pueden requerirse documentos adicionales:
El Sinuano Día sigue siendo parte del arraigo cultural del Caribe colombiano. Su trayectoria sólida, la confianza de los jugadores y su presencia diaria lo mantienen como uno de los sorteos más representativos del país.