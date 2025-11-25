Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la Costa Caribe. Con una trayectoria respaldada por años de participación masiva, este sorteo se ha convertido en un referente nacional que, cada tarde, reúne a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad de ganar.

Para muchos apostadores, el Sinuano Día es casi un ritual que combina emoción, expectativa y la ilusión de acertar el premio mayor.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 25 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 25 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo lo ha posicionado como un acompañante habitual de las tardes en distintas regiones. Además, la transparencia del sorteo y su reconocimiento nacional han impulsado su popularidad más allá del Caribe.



Modalidades de juego del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece múltiples modalidades que se ajustan a diferentes estilos de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. Estas son las principales:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite ganar con las mismas cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: posibilidad de acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial incorporada desde 2025, que ofrece premios adicionales.

La variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, accesible y emocionante para todo tipo de apostadores.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es económico y puede ajustarse a diferentes presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita que cualquier persona pueda unirse al sorteo sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquier punto autorizado presentando:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y su fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio —calculado en UVT— pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo parte del arraigo cultural del Caribe colombiano. Su trayectoria sólida, la confianza de los jugadores y su presencia diaria lo mantienen como uno de los sorteos más representativos del país.