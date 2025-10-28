Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana. Con una trayectoria sólida y una conexión especial con su público, este sorteo combina tradición, emoción y confianza, reuniendo cada tarde a miles de apostadores que esperan con ilusión el momento en que la suerte decide los ganadores.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 28 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido al sorteo en una cita ineludible para miles de colombianos, especialmente en la región Caribe, donde se vive con entusiasmo cada número que sale.

La constancia y transparencia con la que se realiza el sorteo han sido factores clave para mantener la confianza del público y consolidar su popularidad a nivel nacional.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Sinuano Día es la amplia variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a diferentes estilos y presupuestos. Cada opción brinda distintas oportunidades de ganar y una dosis de emoción única:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 con premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día sigue siendo un juego que combina suerte, estrategia y tradición, manteniendo viva la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible y pensado para todos. Las apuestas varían entre $500 y $25.000 pesos, lo que permite que cada persona elija el monto de participación según su presupuesto y estilo de juego.

Esta flexibilidad ha contribuido a que el sorteo conserve su popularidad y siga sumando apostadores en todo el país, manteniendo el equilibrio entre entretenimiento y accesibilidad económica.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

