Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Su combinación de historia, emoción y transparencia lo ha convertido en una cita infaltable para miles de jugadores que, cada tarde, siguen los resultados con la esperanza de transformar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 18 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario constante ha hecho del sorteo una tradición no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país, donde el juego sigue ganando adeptos.



Modalidades de juego

El atractivo del Sinuano Día radica en la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos estilos de apuesta y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que otorga premios adicionales.

Gracias a estas opciones, cada sorteo está lleno de emoción y expectativa, tanto para los apostadores experimentados como para quienes juegan por primera vez.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible y flexible, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta amplitud de opciones lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean participar sin invertir grandes sumas, manteniendo viva la emoción del chance en todos los niveles.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de tradición, transparencia y emoción diaria, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano, llenando las tardes de ilusión y esperanza para miles de jugadores en todo el país.