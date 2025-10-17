Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Su historia, transparencia y emoción constante lo han convertido en una cita diaria para miles de personas que buscan un golpe de suerte que cambie su día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 17 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo ha convertido al sorteo en una tradición diaria no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país donde el juego sigue ganando popularidad.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día radica en la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de apuesta y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que ofrece premios adicionales.

Cada modalidad brinda una nueva oportunidad de ganar, haciendo que cada sorteo esté lleno de expectativa y emoción para los jugadores habituales y los nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se distingue por ser un juego accesible y flexible, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta facilidad permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes sumas, lo que ha contribuido a su éxito y permanencia en el tiempo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su transparencia, tradición y accesibilidad, el Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, llenando las tardes de ilusión y esperanza para miles de jugadores en todo el país.