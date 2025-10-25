Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana, destacándose por su mezcla de tradición, emoción y confianza.

Con una trayectoria sólida y una conexión especial con el público, este sorteo se ha convertido en una costumbre diaria para miles de personas que siguen los resultados con ilusión y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 25 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una tradición diaria en la región Caribe, donde miles de apostadores se conectan con la ilusión de acertar el número ganador.

Su transparencia y constancia han fortalecido la confianza del público y consolidado su reputación como uno de los juegos más confiables y emocionantes de Colombia.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Sinuano Día es la variedad de modalidades disponibles, que permiten a los jugadores elegir la forma que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Cada opción ofrece una oportunidad distinta para ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 con premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día mantiene viva la emoción en cada sorteo, ofreciendo múltiples formas de ganar y disfrutar del juego.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por ser un juego accesible y económico. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta flexibilidad ha sido clave en su popularidad nacional, atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a quienes desean probar suerte ocasionalmente.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día es mucho más que un simple sorteo: es una tradición caribeña que une la emoción del juego con la esperanza de ganar. Cada tarde, miles de colombianos confían en su suerte, manteniendo viva la magia que ha hecho de este chance uno de los más populares del país.