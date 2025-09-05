Sinuano Día resultado viernes 5 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad abarca departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores participan a diario en busca de la fortuna.

Parte de su éxito radica en su accesibilidad, pues permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa cercana y flexible para todo tipo de apostadores. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, el Sinuano Día incluye la opción de una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acceder a premios más altos.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., momento en que miles de jugadores esperan atentos para conocer la combinación ganadora.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Este chance se adapta a las preferencias de los apostadores con varias formas de jugar, dependiendo del número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o “uña”: basta con acertar la última cifra.

Gracias a estas modalidades, el Sinuano Día es un juego versátil y entretenido, con opciones que van desde apuestas simples hasta desafíos para quienes buscan mayor emoción.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre es obligatorio presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto obtenido, se exigen requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días, a nombre del ganador). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la emoción del juego en cada sorteo.