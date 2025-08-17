Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana. Goza de gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores prueban su suerte cada día.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener ganancias significativas si las cifras elegidas coinciden en el mismo orden con las del sorteo.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, domingo 17 de agosto de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025 se implementó una novedad: la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que puede aumentar las probabilidades de ganar al combinarse con los demás números jugados.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días, y los resultados oficiales están disponibles a partir de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de juego, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logren:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

