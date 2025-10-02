Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de jugadores en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la ilusión de llevarse un premio, convirtiendo este sorteo en una costumbre que une a familias y comunidades.

Resultado del Sinuano Noche – 2 de octubre de 2025

El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores! Se recuerda validar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio.



Un juego sencillo y accesible

La popularidad del Sinuano Noche radica en su facilidad para jugar. Los apostadores pueden participar desde tan solo $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción al alcance de todos.

Además, desde 2025 se incorporó la quinta balota, una innovación que incrementó la emoción de cada sorteo y amplió las oportunidades de ganar.



Horario y transmisión

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por los canales oficiales, lo que garantiza transparencia y resultados inmediatos.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece distintas formas de participación que se ajustan a todos los estilos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad entrega premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.



Cómo reclamar un premio

Para hacer efectivo un premio del Sinuano Noche, el jugador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Los requisitos cambian según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Tradición y emoción en cada sorteo

Con su trayectoria, variedad de modalidades y facilidad de acceso, el Sinuano Noche se consolida como uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Noche tras noche, mantiene viva la emoción y la esperanza de ganar para miles de apostadores en el Caribe y el resto del país.