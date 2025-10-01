Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la esperanza de llevarse un premio, convirtiendo este sorteo en una costumbre que une a familias y comunidades.
Resultado del Sinuano Noche – 1 de octubre de 2025
El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores:
- Número ganador completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
¡Felicitaciones a los afortunados ganadores! Se recomienda validar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio.
Un juego fácil y accesible
El atractivo del Sinuano Noche radica en su sencillez y en la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción al alcance de todos.
Desde 2025, la incorporación de la quinta balota aumentó la emoción del sorteo y las oportunidades de ganar, fortaleciendo aún más la preferencia de los jugadores.
Horario y transmisión
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m. con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y resultados inmediatos.
Modalidades de apuesta
Este juego ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a todo tipo de apostadores:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): última cifra del número ganador.
Cada modalidad ofrece premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden.
Cómo reclamar un premio
Para reclamar un premio del Sinuano Noche es necesario presentar:
- El tiquete original en buen estado.
- El documento de identidad (original y copia).
Los requisitos varían según el valor del premio calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.
Tradición y emoción en cada sorteo
Con su historia, variedad de apuestas y facilidad de acceso, el Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia. Noche tras noche, mantiene viva la emoción y la esperanza de ganar para miles de jugadores.