Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 1 de octubre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la esperanza de llevarse un premio, convirtiendo este sorteo en una costumbre que une a familias y comunidades.

Resultado del Sinuano Noche – 1 de octubre de 2025

El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores:

  • Número ganador completo:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores! Se recomienda validar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio.

Un juego fácil y accesible

El atractivo del Sinuano Noche radica en su sencillez y en la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción al alcance de todos.

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota aumentó la emoción del sorteo y las oportunidades de ganar, fortaleciendo aún más la preferencia de los jugadores.

Horario y transmisión

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m. con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y resultados inmediatos.

Modalidades de apuesta

Este juego ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a todo tipo de apostadores:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad ofrece premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Sinuano Noche es necesario presentar:

  • El tiquete original en buen estado.
  • El documento de identidad (original y copia).

Los requisitos varían según el valor del premio calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

  • Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Tradición y emoción en cada sorteo

Con su historia, variedad de apuestas y facilidad de acceso, el Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia. Noche tras noche, mantiene viva la emoción y la esperanza de ganar para miles de jugadores.

