Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la ilusión de ganar, haciendo de este sorteo una costumbre que une a familias y comunidades.

Número ganador del Sinuano Noche

En el sorteo del martes, 30 de septiembre de 2025, el resultado fue el siguiente:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Un juego sencillo y accesible

El atractivo del Sinuano Noche radica en su facilidad de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de jugadores.

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota añadió más emoción y aumentó las posibilidades de ganar, consolidando aún más el entusiasmo por este sorteo.



Horario y transmisión

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, lo que garantiza total transparencia y resultados inmediatos.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a distintos estilos de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: t res últimas cifras en cualquier orden.

res últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden de aparición.



Cómo reclamar el premio

Para reclamar un premio del Sinuano Noche se deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Los requisitos varían según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Tradición y emoción en cada jugada

Gracias a su historia, variedad de apuestas y facilidad para participar, el Sinuano Noche sigue consolidándose como una de las opciones de azar más queridas y confiables por los colombianos.