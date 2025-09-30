Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la ilusión de ganar, haciendo de este sorteo una costumbre que une a familias y comunidades.
Número ganador del Sinuano Noche
En el sorteo del martes, 30 de septiembre de 2025, el resultado fue el siguiente:
- Número ganador completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
Un juego sencillo y accesible
El atractivo del Sinuano Noche radica en su facilidad de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de jugadores.
Desde 2025, la incorporación de la quinta balota añadió más emoción y aumentó las posibilidades de ganar, consolidando aún más el entusiasmo por este sorteo.
Horario y transmisión
El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, lo que garantiza total transparencia y resultados inmediatos.
Modalidades de apuesta
El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a distintos estilos de jugadores:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): última cifra del número ganador.
Cada modalidad ofrece premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden de aparición.
Cómo reclamar el premio
Para reclamar un premio del Sinuano Noche se deben presentar:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad (original y copia).
Los requisitos varían según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Menos de 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
- Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.
Tradición y emoción en cada jugada
Gracias a su historia, variedad de apuestas y facilidad para participar, el Sinuano Noche sigue consolidándose como una de las opciones de azar más queridas y confiables por los colombianos.