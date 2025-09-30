En vivo
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 30 de septiembre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la ilusión de ganar, haciendo de este sorteo una costumbre que une a familias y comunidades.

Número ganador del Sinuano Noche

En el sorteo del martes, 30 de septiembre de 2025, el resultado fue el siguiente:

  • Número ganador completo:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Un juego sencillo y accesible

El atractivo del Sinuano Noche radica en su facilidad de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de jugadores.

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota añadió más emoción y aumentó las posibilidades de ganar, consolidando aún más el entusiasmo por este sorteo.

Horario y transmisión

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, lo que garantiza total transparencia y resultados inmediatos.

Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de participación, adaptándose a distintos estilos de jugadores:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden de aparición.

Cómo reclamar el premio

Para reclamar un premio del Sinuano Noche se deben presentar:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Los requisitos varían según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Tradición y emoción en cada jugada

Gracias a su historia, variedad de apuestas y facilidad para participar, el Sinuano Noche sigue consolidándose como una de las opciones de azar más queridas y confiables por los colombianos.

