Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos de la región Caribe en Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la esperanza de ganar, convirtiendo este sorteo en una verdadera tradición popular.

Número ganador del día

En el sorteo del lunes, 29 de septiembre de 2025, el número ganador fue: 4078 - 7.



Número completo: 4078.

Tres últimas cifras: 078.

Dos últimas cifras: 78.

Quinta balota: 7.

¡Felicidades a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Un juego accesible y emocionante

El atractivo del Sinuano Noche radica en su facilidad para jugar y en la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores. Además, la incorporación de la quinta balota en 2025 aumentó las oportunidades de acierto y la emoción en cada jugada.



Horario y transmisión

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y resultados inmediatos.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece varias formas de participación, adaptándose a distintos estilos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: t res últimas cifras en cualquier orden.

res últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad cuenta con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen.



Cómo reclamar el premio

Para cobrar un premio del Sinuano Noche se deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Los requisitos varían según el monto, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos y Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago en este último caso se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su tradición, variedad de apuestas y facilidad para jugar, el Sinuano Noche sigue siendo una de las opciones de azar preferidas por los colombianos.