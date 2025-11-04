Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Para miles de habitantes de la región, este juego es mucho más que una apuesta diaria: es una tradición que mezcla emoción, esperanza y unión familiar. Cada noche, hogares y grupos de amigos se reúnen con la ilusión de acertar el número ganador, fortaleciendo ese espíritu alegre y comunitario característico de la Costa Caribe.

A lo largo de los años, su trayectoria y credibilidad han convertido al Sinuano Noche en uno de los chances más confiables del país. Su presencia constante en los medios y las transmisiones diarias han impulsado su popularidad, reafirmando su papel como parte esencial del patrimonio cultural y social del Caribe.

Número ganador del Sinuano Noche – Martes 4 de noviembre de 2025

En el sorteo realizado el martes 4 de noviembre de 2025, el resultado fue el siguiente: 0456 - 3.



El resultado fue anunciado en la transmisión oficial nocturna, como es tradición en este sorteo que se realiza diariamente a la misma hora.

Un juego tradicional y accesible

Parte del éxito del Sinuano Noche radica en su accesibilidad. Con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede participar sin necesidad de grandes inversiones.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y elevó la emoción entre sus seguidores habituales.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto permite que los jugadores conozcan los resultados en tiempo real, con total transparencia y confianza.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este chance ofrece diferentes modalidades diseñadas para todo tipo de estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:

