Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche es uno de los sorteos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su atractivo radica en la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000 y obtener importantes premios al acertar las cifras sorteadas.

Número ganador del Sinuano Noche – Martes, 9 de septiembre

El último sorteo dejó los siguientes resultados oficiales:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el Sinuano incluyó una quinta balota o “número extra”, lo que amplía las oportunidades de ganar al combinarse con las cifras principales.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m. y los resultados pueden consultarse en vivo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a las preferencias de cada jugador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: l as tres últimas cifras en cualquier orden.

as tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en orden exacto.

se aciertan las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: premio al acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para cobrar un premio del Sinuano?

Los ganadores deben presentar algunos documentos básicos y cumplir con requisitos adicionales según el valor del premio.



Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT)