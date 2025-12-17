Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, convirtiéndose con el paso del tiempo en una auténtica tradición nocturna para miles de jugadores. Más allá de ser un juego de azar, este sorteo forma parte de la rutina diaria de quienes consultan los resultados del chance con la ilusión de acertar la combinación ganadora cada noche.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 17 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al miércoles, 17 de diciembre de 2025, una jornada que mantuvo la expectativa de apostadores en distintas regiones del país.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados marcaron el cierre de una nueva edición del tradicional chance, seguido atentamente por jugadores que revisan cada noche la suerte de sus apuestas.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con valores de apuesta que van desde $500 hasta $25.000, el sorteo permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos, manteniéndose como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.

Durante 2025, el Sinuano Noche incorporó una innovación clave con la quinta balota, una modalidad que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Esta actualización aportó mayor dinamismo al sorteo, modernizando su formato sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado a lo largo de los años.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de manera clara, oportuna y confiable.

La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en el país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): a cierto exacto del número de cuatro cifras.

cierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: co incidencia exacta de las tres últimas cifras.

incidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combin ado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

ado: las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata ): acierto de las dos últimas cifras.

): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores más experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT : documentos básicos.

: documentos básicos. Entre 48 y 181 UV T: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

T: documentos básicos y Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.