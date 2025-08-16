Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este juego ofrece la oportunidad de apostar desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de llevarse importantes premios si las cifras elegidas coinciden en el orden exacto de izquierda a derecha con los números sorteados.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, sábado 16 de agosto de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de ganar al combinarse con las demás cifras seleccionadas. Además, quienes lo deseen pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados se encuentran disponibles después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de juego, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acierto de la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Para reclamar un premio del chance, el procedimiento depende del valor obtenido, aunque existen unos documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

