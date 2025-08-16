Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Este juego ofrece la oportunidad de apostar desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de llevarse importantes premios si las cifras elegidas coinciden en el orden exacto de izquierda a derecha con los números sorteados.
Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, sábado 16 de agosto de 2025
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de ganar al combinarse con las demás cifras seleccionadas. Además, quienes lo deseen pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo.
A qué hora juega Sinuano Noche
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados se encuentran disponibles después de las 10:30 p.m.
Cómo se juega el chance
El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de juego, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
- Combinado cuatro cifras: Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acierto de la última cifra.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?
Para reclamar un premio del chance, el procedimiento depende del valor obtenido, aunque existen unos documentos básicos que siempre se deben presentar:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):
- Premio menor a 48 UVT: Solo los documentos fundamentales.
- Premio entre 48 y 181 UVT: Se deben entregar los documentos fundamentales y el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Premio mayor a 182 UVT: Además de los anteriores requisitos, es obligatorio presentar una certificación bancaria (expedida en los últimos 30 días y a nombre del titular del tiquete). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un lapso aproximado de 8 días hábiles.